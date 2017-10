Grande Fratello VIP: Veronica Angeloni, ci sono visite!

Le ultime settimane sono state molto dure per Veronica Angeloni, soprattutto a livello emotivo. La pallavolista ha più volte raccontato di avere un rapporto particolare con la mamma, una donna forte ma fredda, e di essere cresciuta da sola, lontana da casa a causa dello sport. Nel corso della puntata, che la vede al televoto contro l'argentino Jeremias Rodriguez, il #GFVIP decide di farle una sorpresa: la sua mamma è in Casa. "Provo un'emozione fortissima, io che la conosco bene so quanto faccia male a mia figlia non essere compresa" dice la signora Ines abbracciando Veronica, che disperata dice: "Non riesco più ad essere sempre forte mamma."