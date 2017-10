Grande Fratello VIP: una sorpresa per Jeremias Rodriguez

Nel corso di questo Grande Fratello VIP 2 abbiamo imparato a conoscere la famiglia Rodriguez e il fortissimo rapporto che lega ognuno dei suoi membri. Dopo la visita di Belen ai fratelli Jeremias e Cecilia nella quinta puntata, questa volta tocca a papà Rodriguez fare il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Il figlio è al televoto e, per caricarlo prima del verdetto, il #GFVIP decide di farli incontrare. "Ti ho sentito dire che mi hai deluso in qualche modo. Questo non è possibile: ti amo incondizionatamente" dice Gustavo attraverso il vetro del salotto. "La mia famiglia mi ha sempre insegnato l'amore. Io nel mio percorso mi sono perso..." confessa Jeremias. "Capita a tutti di inseguire un personaggio e di voler essere chi non si è... rimanendo sè stessi ci si ritrova" conclude il padre, prima di salutare il figlio.