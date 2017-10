Grande Fratello VIP: una sorpresa per Ignazio Moser

Non è stata una serata facile da affrontare per Ignazio Moser: dopo aver discusso pesantemente con il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, per l’atleta è tempo di sorprese. Mentre si trova in piedi, un freeze lo immobilizza davanti alla porta del Confessionale. Poco dopo, ecco comparire una sfilata di biciclette e sei grandi amici di Ignazio, tra cui Filippo Pozzato. Il ciclista non riesce a restare immobile: dopo un grande abbraccio e un inaspettato selfie, gli amici lo salutano: "Vai alla grande, continua così!"