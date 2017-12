Grande Fratello Vip, Una sorpresa per Aida Yespica

Aida Yespica si trova ancora all’interno della SPA Flower Power quando Ilary Blasi le chiede di raggiungere la sala, dove la bella venezuelana trova, sul tavolo, una torta a forma di pallone da basket: nove candeline blu spiccano su di essa.



Il pensiero vola, ovviamente, a sua figlio, che oggi compie gli anni e si trova a Miami con suo padre, Matteo Ferrari.



La conduttrice le chiede di mettersi dinnanzi al monitor per poter mandare un messaggio a suo figlio, ma proprio quando Aida è pronta per parlare, arriva una videochiamata: il viso sorridente di Aron illumina gli occhi della modella, che emozionata commenta: "Ciao amore, tanti auguri, quanto mi manchi".



La donna riesce a stento a trattenere le lacrime; è evidente che suo figlio le manchi molto, ma da mamma è anche curiosa di sapere come stia andando a scuola. Il suo piccolo la rassicura, va tutto bene e fa il tifo per lei: "Vinci!", ma lei ha già vinto: "tu sei il mio trofeo più bello".