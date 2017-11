Grande Fratello Vip, una sorpresa dolceamara per Corinne Clèry

Il loro amore ha fatto molto discutere: prima per la differenza d’età, poi per le parole che l’attrice francese gli ha riservato in alcune circostanze, ma Angelo Costabile questa sera è pronto ad entrare in Casa per incontrare la sua fidanzata.



Corinne Clèry, dal suo ingresso nella Casa, si è divertita con i compagni, ma ha anche fatto alcune confidenze – specialmente a Raffaello e Cristiano – circa la sua relazione. Dopo un’interruzione voluta circa un anno fa dalla stessa attrice, i due si sono ritrovati. Durante questa esperienza Corinne ha capito di dover chiedere scusa al suo compagno, per alcuni suoi atteggiamenti, ma anche di voler ritrovare l’uomo di cui si è innamorata.



Ilary Blasi la invita quindi ad andare verso la camera; dietro l’oblò c’è proprio lui, che si mostra indispettito per le parole che ha sentito: “ho detto tante belle cose su di te” commenta subito la donna, ma lui deve assolutamente confessarle una cosa “Ho incontrato un’altra, è più piccola di te, ma guardandola negli occhi ho provato quello che ho provato per te sette anni fa”.



L’uomo vuole presentargliela, grazie ad una foto, ma l’attrice non ne sembra convinta, fino a quando viene svelato l’arcano: si tratta della loro cagnolina. Il loro amore è al sicuro.