Grande Fratello Vip, una serata tutti insieme: ma la cena porta scompiglio

Serata speciale nella Casa del "Grande Fratello Vip". Il Grande Fratello ha regalato una serata di festa a tutti quanti, per una volta riuniti nella casa degli Agiati. Questo per celebrare la prova di poesia. La serata trascorre tra canti, balli, bevute e anche... qualche screzio. Simona infatti non digerisce alcuni comportamenti dei Rodriguez, e anche al mattino, appena sveglia, in un lungo monologo riflette e si lamenta...

Ma Simona non è l'unica a trovarsi un po' indispettita nel corso della serata. Infatti anche Luca, parlando con Ivana, si dice molto irritato dal comportamento di Lorenzo, che lo ha cacciato in malo modo quando lui si è seduto al tavolo. Oltretutto c'è un problema di "supremazia": infatti gli Stazionati, essendo stati i primi ad abitare nella Casa, si sentono anche loro un po' padroni. Ci pensa per fortuna il vino a stemperare le tensioni che però, con il passare del tempo, la noia, e la stanchezza, iniziano ad emergere sempre più chiaramente.

Cristiano intanto, truccato con uno sgargiante rossetto rosso, è sempre al centro dell'attenzione. Si lamenta dell'alimentazione degli altri Privilegiati, si lagna del rumore che spesso lo disturba, racconta di aver letto la mano a Ivana e spiega come passa le giornate: "Faccio colazione, passeggio, lavo, stiro. E cucino, cucino molto sano!". Spesso viene interrotto nel suo racconto dai commensali e così anche lui finisce con l'irritarsi e sbotta: "Non siete alla trattoria, cos'è questa caciara?". Insomma, finché i due gruppi sono separati le cose sembrano andare bene, ma quando la convivenza si allarga... tutto diventa più difficile.



In giardino la situazione è decisamente più rilassata. Cecilia, Veronica, Giulia e Aida danno il via alle danze. A un certo punto si improvvisano anche due passaggi a pallavolo, ovviamente guidati da Veronica. Cristiano non partecipa e preferisce restare sul divano a intervistare altri inquilini. Quando si avvicinano le 2 del mattino e ora di separarsi. I Privilegiati riordinano mentre in Stazione si discute su quanto accaduto.