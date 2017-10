Grande Fratello Vip, una seconda occasione per Lorenzo Flaherty

Tutti si ricorderanno l’ingresso dell’attore nella Casa: Lorenzo Flaherty ha varcato la famosa Porta Rossa, oramai più di un mese fa, travestito da Capitan Venturi dei RIS.



Durante la sua permanenza all’interno del reality si è distinto per la sua simpatia e per le sue innegabili doti culinarie. Lorenzo ha legato molto con alcuni protagonisti di questa seconda edizione, tra cui Daniele Bossari. Molti concorrenti si sono lamentati, però, della sua incapacità di prendere una reale posizione all’interno delle dinamiche del gruppo, definendolo una persona falsa.



Con più di tre milioni e mezzo di voti è lui a dover abbandonare la Casa, ma la sua avventura non finisce qui.



Arrivato in studio, dopo un confronto con i suoi compagni, la conduttrice gli chiede di aprire la busta che decreta il suo rientro. L’attore si mostra visibilmente scosso e commenta: “Non ho capito”. Ilary Blasi, per spiegargli la situazione, scherza con lui: “Per i baci di tua moglie dovrai aspettare ancora”.



Lorenzo deve varcare nuovamente la Porta Rossa, pronto a rientrare in gioco: la sorte gli ha regalato una seconda occasione.