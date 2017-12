Nei giorni scorsi un messaggio ha colorato il cielo di Cinecittà: "Sai quanto solletico ti aspetta?", non scaturendo però la reazione aspettata in Giulia De Lellis.



Era lei la destinataria dell'aereo mentre il mittente era proprio il suo fidanzato Andrea Damante: i due hanno festeggiato, lunedì scorso, diciotto mesi di relazione; l'ex tronista ha voluto dimostrarle così il suo amore, ma Giulia aveva commentato: "Dopo più di settanta giorni qui dentro mi aspettavo altro".



Stasera Andrea Damante è pronto per farsi perdonare: "Non volevo scriverle ti amo, mi manchi, sei la mia vita, perché quello è ovvio", ma stasera si è impegnato molto; ha dei cartelli per la sua amata ed è pronto ad esporre i propri sentimenti.



Il Grande Fratello però si sa, è crudele, e anche questa volta non permette ai due giovani di incontrarsi realmente: uno specchio li separa, ma non impedisce a Giulia di poter vedere il messaggio d'amore del suo fidanzato: "Ho fatto la scelta più giusta della mia vita, non ti guardo negli occhi da settantadue giorni e ho capito tante cose, ma la più importante è che ti amo” e dopo averle dedicato delle parole così importanti, conclude in simpatia: “e prometto che non ti farò mai più il solletico”