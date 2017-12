Grande Fratello Vip, Ultimo posto per la finale

Lunedì prossimo i VIP si giocheranno la finale e le luci della Casa più spiata d'Italia si spegneranno: chi vincerà la seconda edizione del Grande Fratello Vip?



Stasera e nelle scorse settimane il pubblico ha avuto la possibilità di scegliere i propri finalisti: Aida Yespica, Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Ivana Mrazova.



Manca però un posto e, come sempre, il pubblico sarà sovrano: nei prossimi giorni infatti potrà decreterare l'ultimo finalista ed è proprio il consolidato duo formato da Luca Onestini e Raffaello Tonon a sfidarsi per questa imperdibile occasione.



I due concorrenti si mostrano sereni sulla nomination: la loro preoccupazione maggiore era quella di essere divisi, ma gli "Oneston" sono salvi e potranno godersi gli ultimi giorni in compagnia.