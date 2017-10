Grande Fratello VIP: Simona Izzo è eliminata

Con quasi due milioni e mezzo di voti, Simona Izzo, una delle protagoniste del reality, deve abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP. “Ho fatto un’esperienza televisiva, drammaturgica, emotiva pazzesca. Ho portato me stessa con tutti i miei difetti e lascio i ragazzi con i versi di un brano di Gino Paoli – Ti lascio una canzone”. Salvo, per la seconda volta, Lorenzo Flaherty, che ringrazia tutti dato che potrà continuare il gioco. Per Simona Izzo però non è ancora finita: c'è ancora la busta con il biglietto di ritorno da aprire che magari le regalerà una seconda opportunità.