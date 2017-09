Grande Fratello Vip, Serena Grandi è la seconda eliminata

Serena Grandi ha varcato la Porta Rossa della Casa in compagnia del giovane Ignazio Moser carica e intenzionata ad arrivare fino in fondo, ma il pubblico non ha premiato questa sua volontà.



Nella sua clip di presentazione si era mostrata entusiasta per questa avventura; farsi rispettare dagli altri Inquilini era una priorità per l’attrice che abbandona il gioco nella consapevolezza di esserci riuscita. Sono proprio quei compagni, però, ad averla messa in nomination la settimana scorsa, vedendola troppo distaccata dal gruppo e insofferente tra le mura della Casa.



Serena lascia la Casa dopo aver ricevuto un’emozionante sorpresa da parte di suo figlio. Ilary l'accoglie in studio per aprire insieme la busta che recita "sei definitivamente fuori dal gioco", confermandone l'eliminazione.



L'attrice, dopo aver visto un video che raccoglie i momenti più belli di questa sua avventura, può finalmente riabbracciare Edoardo.