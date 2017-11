Grande Fratello Vip, segui la nona puntata

Si comincia con un bacio

Ilary annuncia una puntata scoppiettante e ricorda che il televoto fra Aida, Corinne e Raffaello è ancora aperto. Quindi elenca i tre temi della serata, ovvero i tre baci della settimana: Cecilia e Ignazio, Jeremias e Cristiano (per scherzo durante Halloween), Jeremias e Aida. Insomma si baciano tutti. E Signorini non si fa pregare e bacia Ilary sulle labbra: "Neanche mio marito mi bacia così", il commento della conduttrice.



La settimana di Cecilia e Ignazio

Da lunedì scorso, Cecilia e Ignazio non si nascondono più. Tra i due inquilini della Casa più spiata d’Italia è scoppiata la passione. Ilary mostra quindi un video della loro prima settimana come coppia: "Siamo stati un po' noiosi per gli altri ma fra di noi benissimo" commenta Moser. In studio intanto Simona Izzo commenta criticamente le scelte "mediatiche" di Cecilia e demolisce la loro love story guadagnandosi gli applausi del pubblico: "E se fosse tutto preparato? Mi aspetto comunque un colpo di scena!", dice.

Cecilia commenta la clip con Ilary: "Mi sono guardata dentro e ho capito alcune cose... ed eccomi qua!" La Rodriguez si scusa ancora per i tempi e per i modi, ma era così che doveva andare. Alfonso chiede alla coppia se si tratti più di attrazione fisica o di amore ed Ignazio è certo della risposta: la componente psicologica è fondamentale.



La gelosia di Jeremias

Ilary chiede a tutti i VIP di spostarsi in camera da letto: in soggiorno rimangono Jeremias, Luca e Raffaello, che parleranno della gelosia dell'argentino nei confronti della sorella. In settimana Jeremias e Raffaello hanno avuto una discussione circa la decisione di Tonon di lasciare la Suite a Cecilia e Ignazio. Luca, in quella situazione, ha difeso l'opinionista e ha sottolineato che il modo di comportarsi di Rodriguez è sempre lo stesso: attacco, scuse e abbraccio. Nonostante la natura scherzosa delle affermazioni di Jeremias, Raffaello è fermo nel condannare toni e modo di parlare.