Grande Fratello Vip, sauna e bagni notturni per i "ricchi"

Trattamento benessere notturno al " Grande Fratello Vip ". Mentre gli Stazionati fanno i conti con le privazioni, nella casa agiata Giulia, Ivana, Aida, Ignazio e Gianluca si concedono un tuffo in piscina e una sauna rilassante prima di andare a dormire. Stretto in cabina con tre belle donne, il comico inizia a sudare e non solo per il gran caldo. Soprattutto quando i discorsi si spostano sui décolleté femminili...

Giulia e Aida confrontano i balconcini rifatti e anche Ivana ammette di voler presto ingrandire il seno. "Non le hai piccole, sono già grandi e naturali. Al massimo puoi fartele tirare su un po', ma senza protesi" il consiglio di Giulia.



Per rinfrescarsi un po' il gruppo si sposta poi in piscina e lo sbalzo termico è notevole. Gianluca propone allora un po' di acquagym e poi una gara di nuoto tra Ivana e Giulia. La modella vince per un soffio mentre la De Lellis è costretta a ripararsi con le mani in fretta e furia. Essere prosperosa può infatti avere i suoi svantaggi, il costume non ha retto e si è trovata mezza nuda. Per fortuna, però, nessuno ha visto niente...