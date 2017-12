Grande Fratello Vip, rush finale: si decidono i finalisti, in tre escono

Per il Grande Fratello Vip è arrivato il momento della semifinale. Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini , in prima serata su Canale 5, si decideranno gli ultimi finalisti. Attesa per il verdetto del televoto per sapere chi uscirà tra Malgioglio e Moser . Ma nel corso della serata ci saranno poi altre due eliminazioni. Cecilia Rodriguez rientrerà invece nella Casa per riabbracciare il suo Ignazio...

I concorrenti hanno passato la loro penultima domenica sera nella Casa godendosi una cenetta ordinata a domicilio e lasciandosi andare nuove chiacchierate di rito. Nonostante le molte settimane passate a stretto contatto l'occasione per tirare fuori qualche emozione o pensiero nuovo non manca mai.



Ovviamente si discute anche delle nomination e dei possibili verdetti della puntata. La più tranquilla è Giulia, già in finale. Raffaello è invece "terrorizzato" all'idea di dover lasciare la dimora di Cinecittà. "Io andrò per esclusione, darò la precedenza ai noi ragazzi, perché è l'unica motivazione che ho"spiega la De Lellis che dice a Tonon "Non vorrei mai fare il tuo nome, né quello di Lorenzo".



Ivana è convinta che bisogna agire d’impulso, senza farsi troppe domande. "È il pubblico che decide", sottolinea la modella ceca. "Il pubblico decide su una scrematura, sennò non c'è gioco", ribatte Tonon, convinto che la De Lellis in quanto finalista, avrà un ruolo fondamentale nell'eliminazione di uno o più concorrenti. Tutti comunque fanno i loro calcoli senza sapere che Aida e Daniele sono anche loro già finalisti. E quindi i posti per l'ultima corsa saranno ancora meno di quelli che pensano...