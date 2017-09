Grande Fratello Vip, Ricky Tognazzi ospite inaspettato

Durante la settimana appena trascorsa Simona Izzo ha vissuto un momento di sconforto dovuto alla mancanza dei suoi affetti più cari e soprattutto di suo marito Ricky Tognazzi. La regista ha fatto più volte presente ai suoi compagni che la lontananza fosse dura, specialmente considerando che sono abituati a fare tutto insieme: la loro unione, infatti, si completa anche nel lavoro.



“Mi basterebbero cinque minuti, giusto il tempo per fargli una domanda” aveva rivelato la sceneggiatrice per poi aggiungere: “Perché non è mai venuto ad urlare qualcosa fuori dalla Casa?”.



Ricky Tognazzi ha preso alla lettera la sua richiesta e, grazie all’aiuto di un megafono, ha chiamato Simona dalla passerella rossa usando un fischio molto particolare che li lega, ma la regista ha subito mostrato qualche dubbio: “Mi avete preso in giro. Non è lui”.



Ovviamente si trattava davvero di suo marito, ma la sorpresa non è finita qui. Il Grande Fratello ha permesso a Ricky di entrare in Stazione per parlare con Simona, ad una condizione: la regista doveva rimanere in assoluto silenzio, pena la chiusura della serranda che li divideva.



Ilary, al termine del monologo di Ricky, ha chiesto a Simona di raggiungerlo in stazione, dove hanno potuto finalmente rincontrarsi: “vi ringrazio tantissimo, è stata una bellissima sorpresa”.