Grande Fratello Vip, Raoul Bova entra in Casa

“Per un concorrente che se ne va, ce n’è un altro che arriva!” annuncia Ilary Blasi in studio e a tutti i VIP presenti in Casa. Ospite già annunciato ai telespettatori, Raoul Bova entra in Casa durante la seconda puntata e si presenta come nuovo concorrente tra l’euforia generale di tutti i VIP. Subito l'attore deve prendere una decisione: nella Mistery Room l’attendono due buste con due relativi imprevisti. La scelta e le prova connesse, coinvolgeranno gli altri VIP della Casa. La prima è una prova di recitazione: Carmen Di Pietro dovrà decantare una poesia di Giosuè Carducci. Poi è il turno di Cristiano Malgioglio che insieme a Raoul canta una celebre sua canzone, "Sbucciami". E infine ultima grande decisione da prendere: deve scegliere due VIP da mandare in Stazione per le successive quattro settimane. La scelta cade su Cristiano Malgioglio e Serena Grandi. Ma poco dopo Raoul Bova svela a tutti: "Ragazzi, era uno scherzo, state tranquilli!"