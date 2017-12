Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon: "Sono stato un figlio amato male"

Con una festa a tema "Grease" nella Casa del Grande Fratello Vip Lorenzo Flaherty festeggia i suoi 50 anni con i suoi nuovi amici. Raffaello Tonon , a party concluso, si lascia andare ad una serie di confidenze sul rapporto con i suoi genitori. "Stimo mia madre come donna, ma meno come mamma", ha confessato. "Sono stato un figlio amato male, coccolato fisicamente ma sui fondamentali non c’è stata, non c’è", spiega.

Nella Casa si alternano momenti di gioia a momenti di grande commozione. Dopo la bellissima festa per il compleanno di Lorenzo, la serata prende una piega diversa. Tonon racconta la sua infanzia parlando così del rapporto con i genitori. L'opinionista confessa di non aver mai avuto, né sentito l'appoggio dei suoi cari, del padre primo fra tutti. "Non ho avuto le cose giuste sennò non sarei quello che sono", ha sottolineato.



Intanto Giulia e Ignazio fanno notare a Ivana che secondo loro la ragazza è "interessata" a Luca. Lei si indispettisce e nega. Ma in giardino proprio l'ex tronista dice alla Mrazova: "Sei entrata modella ed esci donna!". E ancora: "Sei pulita e da uomo lo apprezzo". "Quando sei trasparente ci vuole più tempo per farsi che la gente ti capisca, ma alla fine, viene fuori", sottolinea ancora il ragazzo. E Ivana lo abbraccia...