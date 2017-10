Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon: "Francesco si era già accorto di Cecilia e Ignazio"

L'avvicinamento della sorellina di Belen al ciclista sta creando un triangolo pericoloso. Fuori il fidanzato Francesco Monte, al suo fianco da quattro anni, la osserva attentamente e può darsi che questa sera colga l'occasione per chiarirsi direttamente con lei. In giardino Raffaello discute con Luca e Giulia del nuovo gossip: "Da qualche tempo tra di loro avvertivo una certa vibrazione. Poi di punto in bianco la bomba è scoppiata anche tra di loro. Lui (il fidanzato ndr.) da fuori aveva già capito". Qualche tempo fa Francesco aveva infatti fatto sorvolare un aereo con lo striscione: "Cechu, che succede?". In quei giorni la Rodriguez era giù di morale per la nomination del fratello, ma forse il fidanzato aveva notato qualche altro cambiamento sospetto.

"Non era un'incitazione a riprendersi ma un 'che succede? dove stiamo andando?'. Secondo me in puntata la questione salta fuori. E' deflagrata una bomba qua dentro" il pensiero di Tonon. D'accordo anche Luca, che si aspetta una visita del fidanzato dentro la Casa: "Entra di sicuro, sfonda la porta se non lo fanno entrare. E' una storia di quattro anni, non di quattro giorno. Fuori stai di m***, non è che lasci passare un altro mese".