26 settembre 2017 11:58 Grande Fratello Vip, putiferio per "il diario delle conquiste" di Ignazio Lʼatleta punta Ivana e intanto si vanta dei numerosi flirt passati

Dentro la Casa del "Grande Fratello Vip" le confessioni di Ignazio Moser hanno scatenato polemiche. Durante il gioco "obbligo o verità", il ciclista ha infatti rivelato di annotare su un diario tutti i nomi delle donne con cui va a letto, con tanto di voto da 0 a 10. Una esternazione che non è piaciuta né a Giulia De Lellis, né a Daniele Bossari. Proprio il conduttore, infatti, l'ha poi nominato in puntata per questo motivo.

Durante le nomination palesi Ignazio e Daniele si sono votati reciprocamente. "Sono emerse differenze caratteriali; in lui vedo lati oscuri che non mi piacciono" la giustificazione del ciclista. Bossari dice invece di non aver "gradito il suo atteggiamento non maturo dell'agenda e dei voti dati a tutte le sue fidanzate...". Daniele ha poi cercato un chiarimento con lui sui binari, ma l'atmosfera è rimasta molto tesa.