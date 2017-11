Grande Fratello Vip, pace fatta tra Aida e Cristiano

Aida gli ricorda che i meccanismi del gioco non riflettono la vita reale, ma per lui il fatto di averla sostenuta quando la sua storia d’amore è naufragata dimostra quanto ci tenga a lei. Proprio per questo è rimasto molto deluso dal suo voltafaccia. "In quel momento io non stavo giocando, ho avuto una specie di rabbia" dice il paroliere.



In puntata, messa di fronta alla scelta, la Yespica aveva deciso di schierarsi con Jeremias e non con lui. "Non ne parliamo più, è un gioco, ma non ti stavo mandando in nomination Cristiano" tenta di spiegargli lei.