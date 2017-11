Grande Fratello Vip, nuovi dubbi sulla coppia Cecilia e Ignazio

La scorsa puntata ha segnato un punto di svolta nella vita di Cecilia Rodriguez: la modella, dopo aver trascorso alcuni giorni difficili in cui ha mostrato di avere considerevoli dubbi circa la propria relazione e dopo aver avuto l’occasione di parlare con il suo fidanzato Francesco Monte, invitandolo ad andare avanti con la sua vita, inseguendo i propri sogni senza aspettarla, ha deciso di intraprendere una reale frequentazione tra le mura di Cinecittà, lasciandosi travolgere dalle emozioni.



Ignazio Moser si era mostrato, già in precedenza, molto vicino alla bella argentina, ma dopo il confronto finale di settimana scorsa, i due concorrenti hanno deciso di non nascondersi più, scambiandosi tenere effusioni e sguardi complici, cercando di ritagliarsi – anche grazie all’intervento di Raffaello, che ha scelto di cedere alla neo coppia la suite – degli spazi per rimanere da soli, lontani dagli occhi dei compagni, ma non delle telecamere.



Cecilia nell’ultima settimana si è mostrata più serena, ma anche preoccupata delle possibili reazioni delle persone e dei suoi amici. Reazioni che stasera arrivano proprio dallo studio. Mentre lo sportiva commenta, con un sorriso: “è stata una settimana molto bella e intensa”, Simona Izzo insinua il dubbio che si tratti di un abbandono mediatico: “ognuno è libero di pensare quello che vuole” commenta l’argentina, mentre il pubblico in studio sembra d’accordo con la regista, regalandole grandi applausi.



“Mi aspetto un colpo di scena” conclude la sceneggiatrice.