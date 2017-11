Grande Fratello Vip, notte da paura: Cecilia "picchia" Malgioglio

Notte da paura nella Casa del "Grande Fratello Vip". Quella di Halloween è la notte degli scherzi, ma Cecilia non la prende bene. La Rodriguez è terrorizzata dalla ragazzina di The Ring e si sfoga con Cristiano Malgioglio, che in quel momento era proprio vicino a lei. L'argentina, presa dallo spavento, lo prende a manate in testa. "Come se mi avessero dato una bottigliata in testa ma che mani hai figlia mia? Mi hai fatto venire la febbre, ma che cacchio c'entravo io?", si sfoga subito dopo il paroliere.