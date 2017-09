Grande Fratello Vip: Mariana, Alessia e Valeria, che balletto-sexy!

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, ne approfittiamo per rivivere i migliori momenti della precedente, che ha regalato tante emozioni su Canale 5 sia tra le mura più famose d'Italia sia nel salotto capitanato da Ilary Blasi. In questa clip rivediamo il balletto in giardino, e a bordo piscina, di Mariana Rodriguez, Alessia Macari (futura trionfatrice) e Valeria Marini.