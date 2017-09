Grande Fratello Vip, Malgioglio la Star

Dopo una settimana passata in Stazione tra polvere, assi di legno usate come letto, vecchi ferri arrugginiti e acqua fredda della doccia, Cristiano Malgioglio ha avuto un cambiamento radicale d'umore. Abbandonato lo shock iniziale per l'ambiente angusto, Malgioglio ha trovato conforto nelle piccole cose e nei gesti dei suoi compagni di avventura che, come lui, hanno vissuto una settimana a Tristopoli. Dalla mascherina ospedaliera, al turbante colorato: sono bastati pochi giorni per una svolta definitiva e per dichiararsi ufficialmente innamorato di questa parte della Casa del Grande Fratello Vip!