Grande Fratello VIP: Love Bomb, la prova settimanale

In vista della notte di Halloween il Grande Fratello ha deciso di far affrontare ai concorrenti una prova a tema maghi e streghe: "Vi farò vedere gli ingredienti di una pozione nel monitor: dovrete indovinarli e selezionarne alcuni da mettere nel calderone" dice Ilary a Ivana, Luca, Lorenzo e Aida, i quattro fortunati chiamati in Arena che, a coppie, dovranno affrontare la sfida. “Attenzione Vip, perché in caso di risposta errata il pentolone esploderà sotto i vostri occhi!” Aida e Lorenzo indovinano gli ingredienti della prima e anche della seconda pozione; l'altra squadra formata da Ivana e Luca, invece, sbaglia al primo tentativo e viene quindi eliminata. Tra un brodo di sanguisuga, un cuore di coccodrillo e un'unghia d'unicorno e soprattutto grazie all'intuito della prima coppia, i Vip riescono a guadagnare ben 100 euro per il budget da dedicare alla spesa settimanale!