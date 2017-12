Grande Fratello Vip, Lorenzo Flaherty viene eliminato

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono stati scelti da Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser, i nominati della scorsa settimana, ed è per questo che ora si trovano nella Mistery Room, dove sono costretti a fare un nome tra i concorrenti rimanenti, ad eccezione di Giulia, che è già una finalista di questa edizione.



“L’ho difeso con le unghie e con i denti, perché è stato molto attaccato qui dentro, si era premurato di dirmi che non volesse nominarmi, ma questa sera mi ha deluso molto per questo ti dico che lui non merita la finale". L’opinionista si mostra davvero arrabbiato e insiste: “Le malgiogliate vanno bene fino ad un certo punto”.



Anche Luca è costretto a scegliere una persona: Lorenzo Flaherty deve raggiungerlo. Ivana Mrazova è l’unica concorrente ad essere salva e deve scegliere una coppia da mandare al televoto: “Se scelgo Cristiano e Raffaello, Cristiano si salva, per questo motivo scelgo Luca e Lorenzo”.



Ivana ha molto legato con Luca e Raffaello e vorrebbe fare il possibile per salvarli. Il pubblico sembra premiare il suo ragionamento ed infatti Lorenzo – con l’88% dei voti – deve abbandonare definitivamente il gioco.



Questa non era la prima eliminazione per lui, che però si era salvato grazie al famoso biglietto di ritorno, una vera e propria seconda occasione.



Questa sera però non ci saranno altri sconti; la sua avventura termina qui, ad un passo dalla finale, ma non si può dire che non se lo sentisse: nei giorni scorsi ha spesso ripetuto ai suoi compagni che fosse sicuro di uscire.