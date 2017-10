16 ottobre 2017 00:59 Grande Fratello Vip, Lorenzo eliminato ma "ripescato" grazie al biglietto fortunato Gianluca Impastato espulso per aver bestemmiato, al televoto Jeremias e Veronica

Sesta puntata densa di novità al "Grande Fratello Vip". A sorpresa Gialuca Impastato viene espulso dal gioco, per colpa di un'imprecazione che va contro il regolamento. Eliminato invece dal voto del pubblico Lorenzo Flaherty, che rientra però in gioco dopo aver trovato nella busta il biglietto fortunato. Al televoto questa settimana Veronica e Jeremias.

In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono pronti ad accogliere l'eliminato della settimana, chi sarà tra i due nominati Aida Yespica e Lorenzo Flaherty? I tre nuovi concorrenti Raffaello Tonon, Corinne Clery e Carmen Russo scalpitano invece per entrare e portare una ventata di aria fresca all'interno della Casa.



IL FOULARD SCOMPARSO - La quinta settimana è trascorsa tra liti, pianti ma è stata turbata anche da una speciale 'caccia al tesoro'. Simona Izzo ha lasciato in custodia un foulard a Cristiano Malgioglio, ma in Casa non c'è più. "Con un euro e 50 ne trovi quanti ne vuoi" la difesa del paroliere, mentre Alfonso interviene: "Cristiano anche da casa mia ti sei fregato due maglioni e una teiera".



IL GRANDE FRATELLO VIP SI ALLUNGA - "Visto il grande successo, il Grande Fratello Vip si allunga di due puntate fino al 4 dicembre. Per questo ci serve nuova linfa: Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery. Sicuramente gli equilibri cambieranno" annuncia Ilary Blasi.

LUCA ONESTINI E IL TRADIMENTO DI SOLEIL - Gli ultimi giorni sono stati difficili per Luca, che durante la scorsa puntata ha saputo dal fratello che la fidanzata l'ha tradito. In una lettera lei si è difesa, dicendo che non c'è stato nessun tradimento e ha inoltre accusato Onestini e il fratello di averle mancato di rispetto. "Non voglio resplicare a queste fesserie. Non ha avuto il coraggio di presentarsi" la risposta dell'ex tronista. Qualcuno però, come Cecilia, ha il dubbio che si tratti di una messinscena: "Mi è stato detto che lui avrebbe lasciato Soleil, perché si sentiva già con un'altra". Alfonso anticipa che Soleil è già andata a conoscere la famiglia del suo nuovo flirt, l'ex tronista Marco Cartasegna: "Non penso ci sia una montatura, credo sia tutto vero".

GIANLUCA IMPASTATO SQUALIFICATO - Ilary legge al comico il comunicato del Grande Fratello Vip: "Le tue parole hanno violato le regole del Grande Fratello Vip. Sei ufficialmente squalificato e devi lasciare il gioco". I compagni lo abbracciano e lo baciano, mentre lui non si ricorda ancora le parole incriminate.



LA LINEA DELLA VITA DI AIDA - La showgirl ha ripercorso la sua vita e l'infanzia segnata dal dolore. Dall'abbandono della madre, quando lei aveva due anni, agli abusi di cui è stata vittima quando aveva cinque anni. E ancora la povertà e la morte del padre, a cui era legatissima, avvenuta di fronte ai suoi occhi. "Poi ho incontrato la persona che mi ha dato tutto, mio figlio Aron che mi manca moltissimo" ha confessato in lacrime. In studio Signorini sottolinea la necessità di denunciare gli abusi sessuali: "Tu eri solo una bambina, ma l'unica difesa per le donne è denunciare queste bestie".

LORENZO ELIMIATO E... RIPESCATO - Flaherty veste i panni del Capitan Venturi, personaggio interpretato nella serie tv "R.I.S. - Delitti imperfetti", per scoprire la sua sorpresa. Ad aspettarlo c'è la moglie Roberta, che lo travolge con baci appassionati. Ilary annuncia il verdetto del telvoto: è proprio lui a dover abbandonare la Casa, mentre Aida resta. Dentro la Casa gli altri lo hanno accusato spesso di essere falso e di non schierarsi, in particolare Veronica. In studio, però, apre la busta e trova il biglietto fortunato: rientra in gioco!

ENTRANO I NUOVI CONCORRENTI - Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery fanno il loro ingresso durante il freeze. "Miei cari Vip vi presento i tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Non potranno dire nulla del mondo esterno. Dopo una settimana scoprirete il loro destino" annuncia Ilary. Intanto Gianluca arriva in studio e dice la sua: "Non è uscita da me quell'espressione, non fa parte di me. Ho la coscienza pulita e credo di essere uscito ingiustamente".