Grande Fratello VIP, Lorenzo e Aida, i nominati della quinta puntata

La quinta puntata del Grande Fratello VIP è stata piena di sorprese, non ultima un televoto lampo che ha decretato quali sono i VIP preferiti della Casa. Con i voti a disposizione, il pubblico ha definito una classifica di nomi, con un peso decisivo sulle nomination. Infatti, i primi sei classificati si sono aggiudicati l’immunità per la settimana, lasciando così gli sei classificati a rischio nomination. Tra questi: Aida Yespica, Gianluca Impastato, Ignazio Moser (che essendo Capitano della settimana è immune), Ivana Mrazova, Lorenzo Flaherty e Veronica Angeloni.

Gianluca sceglie per anzianità e nomina Lorenzo Flaherty. Cristiano Malgioglio nomina in modo palese Gianluca, il suo grande amico. Aida e Giulia scelgono Lorenzo. Jeremias Rodriguez, senza una vera motivazione, punta il dito contro Aida. Lorenzo nomina, invece, la pallavolista Veronica che "ricambia" il favore. Ivana tra tutti i nominabili, sceglie Lorenzo Flaherty. Daniele Bossari fa una nomination palese e fa il nome di Aida Yespica.Cecilia entra in Confessionale, dice di non voler nominare una donna per cui sceglie l'attore. Ultimo a fare un nome è Luca Onestini che sceglie Aida.