Grande Fratello Vip, le lacrime di Jeremias

Jeremias Rodriguez, durante la settimana, ha vissuto molti momenti di sconforto legati soprattutto al pensiero della sua famiglia e della lontananza dai suoi affetti più cari. Durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip viene invitato in Confessionale da Ilary per guardare una video intervista della sorella Belen, registrata qualche giorno prima del suo matrimonio. Per festeggiare l'evento, tutta la famiglia era riunita qui in Italia. Mancava solo il nonno che, per problemi di salute, non era potuto essere presente. “Era molto speciale, ci ha cresciuto insieme a mia nonna, ed è mancato proprio la sera del matrimonio".