Grande Fratello VIP, la storia d’amore tra Luca e Soleil

Durante questa settimana l’ex tronista Luca Onestini ha sofferto molto la lontananza dalla sua fidanzata Soleil. Al contrario di molti altri suoi compagni d’avventura, il ragazzo non ha ricevuto nemmeno un segnale o un gesto che gli ha fatto capire che anche lei sentisse la sua mancanza. Per Luca, dunque, la diretta della quinta puntata è cruciale per fare luce sulla sua storia d’amore. Viene invitato ad entrare nella Stanza Ovale, luogo dedicato solitamente alle sorprese: Luca insieme al fratello Gianmarco vede alcune immagini shock che riguardano la sua fidanzata Soleil. Si parla di tradimento: “Finché non avrò modo di confrontarmi direttamente con lei io rimango fedele allo stato d’animo di quando sono entrato” dice il Capitano. Subito dopo Ilary Blasi lo mette di fronte ad una scelta: abbandonare la Casa per chiarire con la fidanzata oppure continuare il gioco nonostante le pessime notizie che ha appena appreso. Luca prende la sua decisione: “non voglio dare soddisfazione a nessuno, io rimango qua!”. Solo dopo Luca capisce che questo è stato solo un modo per mettere alla prova il suo grande amore.