Grande Fratello Vip: la sorpresa "piccante" per Stefano Bettarini

Manca davvero poco alla nuova stagione del Grande Fratello Vip, autentico successo nella sua prima edizione, ma nell'attesa di aprire ancora una volta la Casa e buttare via la chiave siamo andati a riprendere il meglio della scorsa trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Fra le tante scelte, l'occhio è caduto sul momento "piccante" fra Stefano Bettarini e Mariana Rodriguez: la modella venezualana ha infatti improvvisato uno spogliarello per l'ignaro ex-calciatore, che dopo una prima parte ad alta temperatura si è visto bendare dalla stessa Rodriguez. Da lì non si può certo dire che le cose siano andate come Bettarini si aspettava.