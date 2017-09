Grande Fratello Vip, la riunione dei VIP

Ilary ha da poco chiesto ai VIP che questa settimana hanno vissuto nella Casa agiata di trasferirsi in Stazione e viceversa, ma il Grande Fratello ha in serbo per loro una sorpresa: da oggi vivranno tutti insieme, nella parte più bella della Casa.



La cena di venerdì sera è stata solo un’anticipazione di ciò che sarebbe successo: i due gruppi, infatti, dopo aver superato la prova di poesia della scorsa settimana hanno vinto una cena che hanno consumato tutti insieme e che ha creato non pochi dissapori.



Se fino ad ora la divisione è servita per calmare gli animi dei VIP, chissà cosa succederà ora che condividono lo stesso tetto.