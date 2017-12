Ivana Mrazova, bellissima modella ceca, nel corso del Grande Fratello VIP ha mostrato una grande simpatia e comportamenti così particolari da destare l'interesse della Gialappa's Band. La ragazza non aveva mai visto i loro filmati prima d'ora e Ilary Blasi gliene mostra uno proprio nella serata della finale. Il protagonista è il famosissimo colluttorio, che Ivana trova ad aspettarla in Confessionale in una confezione maxi!I mittenti? I Gialappi, ovviamente!