Grande Fratello Vip, la furia di Cristiano: "E' da stamattina che pulisco!"

Nel corso della serata il Grande Fratello ha chiesto agli Agiati di preparare un dolce tipico della Repubblica Ceca. E ha dato loro la ricetta... rigorosamente scritta in ceco. Indispensabile quindi la guida di Ivana per realizzare la cosa. Si danno da fare un po' tutti tranne Cristiano e Serena che si isolano a parlare sul divano. Alla fine il risultato non è stato dei migliori ma sicuramente il gruppo si è divertito, mostrando per l'ennesima volta un buon affiatamento.

Dalla parte degli Stazionati nel corso della giornata tiene banco il compleanno di Belen. Cecilia e Jeremias la salutano dal cortile con un "vienici a prendere" e poi "grazie di averci portati qui!".



Il ringraziamento è molto sentito e sottolinea come sia Cecilia che Jeremias siano nella Casa grazie al riflesso della notorietà della loro sorella. Parlando con Luca e Veronica, Cecilia si lascia anche andare raccontando il rapporto che le lega. "E' sempre stata l'orgoglio della famiglia, si è costruita un impero partendo da casa con 200 euro in tasca - dice -. Il suo primo pensiero è sempre stato quello di tornare a casa ad aiutarci. E' super sensibile, come siamo noi due". E arriva anche a sottolineare come sia stata più di una sorella maggiore. "Mi ha sempre fatto da mamma - racconta -. Ormai mi guarda è dice 'non sei più la mia bambina'". Per chiudere con un momento di commozione quando rivela che "ancora oggi mi vergogno a dirle quanto la amo".



Di sera poi, prima di cena, scatta un brindisi collettivo. Buona parte del gruppo vorrebbe che Belen li raggiungesse nella Casa... Il brindisi diventa poi l'occasione per fare gli auguri al gruppo. Lorenzo dice "mi raccomando, il vincitore deve uscire da qui!". Insomma, più passano i giorni e più i due gruppi si comportano da squadre compatte. Per quanto ancora?