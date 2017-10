Grande Fratello Vip: la Clery la mette sulla simpatia, Tonon pensa ai trucchi

Tonon tiene molto al suo aspetto fisico, che ha modellato in maniera evidente negli ultimi tempi. E così, se durante i primi discorsi notturni per fare conoscenza ha esaltato gli interventi fatti, rammaricandosi solo di non averli fatti prima, al mattino si accomoda accanto ad Aida nella zona beauty. E dopo aver curiosato tra i vari prodotti di bellezza presenti, si mette all'opera.



Carmen Russo e Corinne Clery invece scoprono la cucina. Veronica mostra loro come sono sistemate tutte le cose, e Carmen si preoccupa del fatto che non c'è uno spremiagrumi per la sua limonata con acqua calda della mattina. Per la prima mattina le cose vanno bene, la colazione che si presenta è di quelle sontuose, ma Jeremias li avverte: "Le prelibatezze sono un regalo del GFVip, ma da domani bisogna arrangiarsi".