Grande Fratello Vip, l’ingresso di Andrea Pucci

Andrea Pucci ha una richiesta speciale per il Grande Fratello: vuole parlare con Gianluca Impastato e per farsi ascoltare ha pensato bene di imbavagliare Alessandro Sansone.



Ilary cerca di spiegargli che sia impossibile esaudire la sua volontà, considerando che Gianluca si trova nella Casa, ma il comico non ha intenzione di fermarsi e a suon di “chiamami un taxi!” si avvia verso la famosa Porta Rossa pronto ad avere il tanto atteso confronto con il suo collega.



È proprio la conduttrice ad introdurre l’argomento, in maniera molto seria. Gianluca, seduto sul divano, è ancora ignaro di cosa lo attenda e in parte preoccupato: “Sono successe delle cose fuori dalla casa, non tutte belle” inizia Ilary Blasi.



Dopo pochi istanti di silenzio, tra lo stupore di tutti, appare Andrea Pucci con al seguito una valigia. La conduttrice informa i VIP che Andrea si fermerà con loro e ha portato con sé qualcosa che sarà molto utile per tutti: dieci mutande maschili da mettere nel freezer, una carta che raffigura il due di picche per Gianluca e non solo.



Ovviamente il comico non rimarrà nella Casa e dopo aver salutato i VIP è pronto ad andarsene visto che il suo taxi lo attende.