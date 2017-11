C'è attesa nella Casa del Grande Fratello Vip . per la decima serata in diretta del programma. Gli inquilini scopriranno chi tra nominati della settimana ( De Lellis, Malgioglio, Onestini, Cecilia Rodriguez, e Tonon), dovrà abbandonare la casa. E inoltre sarà proclamato il primo finalista . E mentre si attende di conoscere la sorte della relazione tra Aida Yespica e il fidanzato "Geppy", tra la venezuelana e Jeremias i massaggi galeotti si sprecano...

Prima è Aida a massaggiare Jeremias, sdraiato sul divano come regalo di compleanno (29 anni compiuti l'11 novembre, ndr) poi tocca lui, che si è prodiga in un massaggino alle spalle. Per il fratello di Cecilia e Belen è stata una settimana difficile, soprattutto dopo aver rischiato di essere eliminato durante la nona puntata. Ma sono i suoi sentimenti verso Aida a pesare di più sul suo umore.

L'argentino non sembra per nulla intenzionato a rinunciare alla modella venezuelana e cerca di farle capire in tutti i modi quanto sia pesante per lui starle lontano e di come inizi a sentire qualcosa nei suoi confronti, andando a trovarla anche a letto mentre è sotto le coperte. Lei reagisce in maniera ambivalente, da una parte lo respinge, anche se senza tanto fervore e dall'altra lo lascia fare...