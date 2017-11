Grande Fratello Vip, Jeremias Rodriguez viene salvato dal pubblico

Durante la settimana i VIP hanno dovuto scegliere, come di consueto, il loro preferito.



Lorenzo e Raffaello hanno ricevuto lo stesso numero di voti e quindi devono sfidarsi nel, oramai celebre, duello delle pance: la sfida di cultura premia Raffaello, che viene eletto Capitano della settimana e sarà lui ad avere un ruolo centrale nella doppia eliminazione di stasera: “tutti i Capitani mangiano, ridono e a me tocca questo” commenta lui, cercando di sdrammatizzare.



Gli uomini si trovano nella Stanza Ovale, quando Raffaello, in sala, inizia la catena tutta al femminile: lui sceglie Aida Yespica, la showgirl sceglie Cecilia Rodriguez, la modella invece salva Ivana Mrazova. L’unica donna a rimanere è Giulia De Lellis: “non c’è nessun problema, speravo solo che si salvasse Ivana” commenta lei.



La catena continua e diventa maschile. È sempre Raffaello a scegliere e si mostra in difficoltà: Cristiano Malgioglio è salvo, a seguire anche Lorenzo Flaherty può tirare un sospiro di sollievo. L’attore salva Daniele Bossari, a cui spetta una scelta ardua: l’ultimo VIP ad essere salvo è Luca Onestini. La conduttrice informa Giulia: visto che le donne sono in minoranza, toccherà ad un uomo uscire.



Non è facile per lei, ma pensando a Cecilia, sceglie di salvare Ignazio Moser, eliminando quindi Jeremias Rodriguez, che prima di uscire dalla Stanza Ovale abbraccia lo sportivo e commenta: "Prenditi cura di mia sorella".



Non finisce qui, però. Ilary ha aperto un televoto lampo: "Vuoi salvare Jeremias?".



Il ragazzo si trova sulla passerella dove, dopo aver cercato di aprire la Porta Rossa, scopre di essere ancora in gioco: il pubblico ha scelto di farlo rientrare in Casa!