Grande Fratello VIP: Jeremias Rodriguez contro Giulia De Lellis

Il ritorno all'interno della Casa del Grande Fratello VIP di Jeremias Rodriguez, vincitore al televoto contro Veronica Angeloni, non è stato tutto sorrisi e abbracci. Vedendo Giulia De Lellis, l'argentino ha voluto immediatamente togliersi un sassolino dalla scarpa, dovuto a una clip vista poco prima di raggiungere lo studio. Il ragazzo ha tenuto a sottolineare che gli appelli della De Lellis per favorire la pallavolista durante la settimana non sono serviti a nulla. Immediata la reazione di Giulia, che difende la facoltà di poter parteggiare per un'amica: "non ho fatto nulla con cattiveria e contro di te, poi pensala come vuoi!"