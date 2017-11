Grande Fratello Vip, Jeremias eliminato e Giulia prima finalista

PRONTI, VIA - Inizia la nuova puntata con i saluti di rito dallo studio di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, che si collegano con la Casa per tastare lo stato emotivo dei cinque concorrenti nominati che attendono il risultato del televoto. La conduttrice spiega al pubblico che questa sera verrà proclamato il primo finalista. Dopo aver rivissuto l’ultima settimana trascorsa attraverso un filmato, vengono chiamati in confessionale Cecilia e Ignazio, protagonisti della storia nella Casa.



DUE FAZIONI - Nella Casa si parla dei due gruppi che si sono creati. Da una parte ci sono Cecilia, Jeremias, Ignazio e Aida e dall'altra Daniele, Lorenzo, Raffaello e Luca, mentre Ivana e Giulia rimangono fuori dalle tensioni.



NELLA STANZA OVALE - I cinque vip nominati vengono riuniti nella stanza ovale. Ognuno dovrà convincere i propri fan a casa a eliminare un altro concorrente. Luca e Jeremias nominano l'un l'altro, Giulia fa il nome di Malgioglio. Raffaello indica Jeremias e infine Cristiano restituisce il favore a Giulia. Intanto si accendono focolai di litigi nella Casa, prima discutono Raffaello e Jeremias e poi Luca attacca i fratelli Rodriguez.



LA DECISIONE DEL PUBBLICO - Ilary chiude il televoto e indica i due vip che si salvano proseguendo la loro avventura: sono Luca e Raffaello. Jeremias viene chiamato in confessionale ammettendo: "Mi piace una persona". E parla di Aida confessando: "E’ una cosa che è iniziata piano piano". La Yespica rimane isolata in salotto e spiega: "Con Jeremias ci vogliamo bene, ma non c’è altro che amicizia, almeno da parte mia". Le viene rivelato che il fidanzato Geppy ha rifiutato l’invito in trasmissione per non parlarle. Tocca ai due concorrenti che si sono salvati (Luca e Raffaello) leggere il nome del terzo vip che si salva nella puntata: è Giulia. Arriva un regalo per Malgioglio, un videomessaggio da parte del nipote. Cristiano si commuove. Invece Jeremias riceve una lettera da parte di Fabrizio Corona. Ilary legge il verdetto proveniente dai voti dei telespettatori, l'eliminato della serata è Jeremias, che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello.



COLPO DI SCENA - Ilary divide i concorrenti in due gruppi: chi si era schierato con Cristiano da una parte e dall’altra quelli che si erano schierati con Jeremias. All’interno dei due schieramenti, i vip dovranno eliminare un compagno. Il primo gruppo è formato da Ivana, Daniele, Giulia, Aida, Cecilia e Ignazio. Ivana è immune e Daniele va al televoto. Nell’altro gruppo Raffaello è immune, Cristiano al televoto. Ma uno tra i due nominati in realtà sarà il primo finalista. Ognuno dei due può scegliere un concorrente da portare con sé: Cristiano sceglie Aida, Daniele sceglie Giulia. Non sanno ancora che il televoto a cui saranno sottoposti riguarderà l'accesso alla finale. Ilary Blasi legge la decisione del pubblico. Il vip più votato è Giulia. In Casa tutti credono che sia la seconda eliminata. La De Lellis arriva in studio dove le viene comunicato da Ilary che non è finita per lei, ma anzi è in finale.



NOMINATION - Grande serata per Giulia che viene nominata anche capitano della settimana, l’ultimo di questa edizione. Partono le nomination. I vip saranno tutti contro tutti e dovranno fare due nomi. Aida nomina Cristiano e Luca, Lorenzo fa i nomi di Ignazio e Ivana, mentre Raffaello indica Ignazio e Cecilia. Luca fa il nome di Cecilia e Aida. Cristiano, invece, nomina Ignazio e Ivana mentre Ignazio sceglie Raffaello e Cristiano. Ivana fa i nomi di Cristiano e Lorenzo, Cecilia quelli di Luca e Raffaello. Chiude Daniele che fa i nomi di Ivana e Cecilia. Ivana, Cecilia, Ignazio, Cristiano sono i nominati della settimana.