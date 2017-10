Grande Fratello Vip, incubo bestemmia: anche Onestini a rischio squalifica?

Il fatto incriminato sarebbe avvenuto dopo il termine della puntata, quando l'ex tronista si è trovato in giardino per discutere con Jeremias e Cecilia Rodriguez, con i quali aveva già avuto un battibecco durante la diretta. E nella foga del momento sarebbe partito l'impronunciabile. Ma sarà stato veramente così? Secondo alcuni che hanno denunciato la cosa sui social sì, per altri no. Vedremo che sviluppi ci saranno.