Grande Fratello Vip, Il ritorno di Cecilia Rodriguez

Ilary Blasi chiede ad Ignazio Moser di raggiungere la Stanza Ovale, dove il ciclista ha l’opportunità di vedere un filmato che la bella argentina ha girato nei giorni scorsi, per fargli sapere quanto le manchi.



Sono state molte le polemiche sulla questione armadio ed è proprio lì che la modella si fa trovare dal suo Ignazio, che corre verso la stanza e soprattutto verso di lei. Anche in questo caso il bacio scatta immediatamente. Lo sportivo è molto felice di rivederla, dopo che a inizio puntata aveva ammesso che questa settimana senza di lei gli fosse sembrata lunga sei mesi.



Cecilia non è l’unica ad essere rientrata in Casa, infatti la sorpresa si conclude con delle urla: la famosa bambina che per giorni ha tormentato i sogni della donna è tornata, ma anche in questo caso Ignazio è pronto per tranquillizzarla.



Dopo un breve scambio di battute, è arrivato il momento di salutarsi, anche se la modella vorrebbe rimanere lì: “io non esco, tanto sono abituata”, ma alla fine dopo un ultimo bacio la neo coppia è costretta a separarsi nuovamente, seppur per poco, visto che il ciclista deve abbandonare il gioco: la sua esperienza all'interno della Casa si conclude qui.