Grande Fratello Vip, il dolore di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis qualche giorno fa in Stazione aveva trovato il coraggio di raccontare ai suoi amici inquilini la tragica storia della zia, scomparsa a causa del terremoto avvenuto ad Amatrice il 24 agosto 2016. Alle 6 di mattina di quel giorno una sveglia terribile e una scena surreale: alla tv vede lo zio che scava e cerca disperatamente di salvare suo figlio, il cugino di Giulia. Purtroppo per la sorella della madre, invece, non c'è stato nulla da fare. Anche Alfonso Signorini, dallo studio, ringrazia Giulia: "Hai parlato di questa tragedia con molta discrezione. Questa è un’occasione per non dimenticare, per poter parlare ancora del dramma che ancora vivono tante persone".