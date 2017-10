Grande Fratello VIP, il bacio tra Flaherty e Malgioglio

È cominciato tutto quasi per gioco: durante le nomination palesi della terza puntata del Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio ha puntato il dito contro Lorenzo Flaherty, spiegando il suo disappunto per una risata inopportuna dell’attore fatta a seguito di una battuta. Flaherty , al televoto questa settimana per “colpa” del paroliere, non ha digerito del tutto questa motivazione e al termine della puntata ha chiesto un chiarimento con l’amico Cristiano. I due hanno ritrovato subito l’armonia, ma durante la settimana Malgioglio ha voluto marcare con un atto inequivocabile la pace fatta: un bacio a stampo sulle labbra del bell’attore romano. Come se non bastasse, durante la diretta della quinta puntata, Alfonso Signorini e Ilary Blasi dallo studio chiedono un “replay” del gesto, giusto per dimostrare che fosse vero e sincero e non ci fosse nessuna strategia legata al televoto.