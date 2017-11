16 novembre 2017 10:39 Grande Fratello Vip, Ignazio si ritira? "Con il mio dolore chiunque se ne sarebbe andato" Al ciclista il ginocchio fa molto male, ma è questa lʼunica ragione? Intanto Cecilia, Giulia, Moser e Ivana parlano di baci

Tra cene indiane e piacevoli chiacchierate su come si bacia meglio nella Casa del Grande Fratello Vip regna l'armonia. Non per tutti però. Ignazio è molto tormentato e a Cecilia svela che il dolore al ginocchio e le preoccupazioni lo hanno sfiancato: "Chiunque qui se ne sarebbe già andato in queste condizioni..."

Quel ginocchio lo tormenta da giorni. La scorsa settimana il dolore era tale da costringerlo sul divano con tanto di ghiaccio e cuscino per tenerlo alzato. Adesso Ignazio Moser sembra proprio stanco... e tormentato e in un momento di confidenza con Cecilia dice: "Il dolore e le preoccupazioni mi sfiancano, qualunque altro concorrente del Gf Vip se ne sarebbe già andato al posto mio". Che stia davvero pensando al ritiro prima di conoscere l'esito del televoto? Lui, Cecilia, Ivana e Malgioglio sono infatti i quattro nominati in attesa... di giudizio del pubblico. Ma un altro quesito sorge spontaneo: è solo il problema fisico a tormentare il ciclista?