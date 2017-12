Grande Fratello Vip, Ignazio Moser viene eliminato

Ignazio Moser è entrato in Casa con stile, in sella ad una bici. Fin dall'inizio si è mostrato molto vicino alla bella Cecilia Rodriguez ed infatti la loro storia d'amore ha fatto sognare, ma anche discutere molto.



Settimana scorsa il pubblico ha preferito dividerli, salvando lo sportivo, ma lo stesso pubblico che in precedenza aveva scelto di premiarlo, questa sera ha preferito interrompere qui la sua avventura all'interno della Casa più spiata d'Italia. Nella precedente puntata, così come nei giorni scorsi, il concorrente aveva più volte espresso il desiderio di raggiungere la modella argentina: che il pubblico abbia voluto assecondare la sua volontà?



Cristiano Malgioglio, invece, è salvo e può continuare la sua esperienza tra le mura di Cinecittà.