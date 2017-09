Grande Fratello Vip, i reggiseni di Carmen Di Pietro

Una delle bizzarre abitudini di Carmen Di Pietro, scoperta dai suoi coinquilini in questa prima settimana, è quella di tenere i suoi reggiseni in freezer. Tutti si sono più volte chiesti perchè, ma la risposta data dalla soubrette è chiara e semplice:" Per mantenere il seno sodo e tonico, è un toccasana, tutti dovrebbero provarlo!".