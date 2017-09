Grande Fratello Vip, i nominati della terza settimana

Anche questa settimana i VIP della Casa sono stati chiamati a fare le nomination. È Ilary a spiegare il meccanismo: “Avverrà il contrario rispetto alla scorsa settimana: il gruppo ora in Stazione può nominare solo gli uomini, mentre il gruppo in Casa solo le donne”.



Come di consueto, per gli Stazionati si tratta di nomination palesi: tutti dovranno guardarsi negli occhi ed esprimere il proprio voto tramite una foto sul tavolo. Nella Casa agiata il Grande Fratello concede maggiori privilegi e ogni VIP potrà fare il nome di un proprio compagno nella segretezza del Confessionale, sebbene il Capitano potrà osservare la metà delle nomination dalla propria postazione.



Le nomination nella Stazione creano tensioni: Ignazio Moser non ha preso bene la motivazione con cui Daniele Bossari l'ha nominato e il gruppo sembra essere d'accordo con lui.



I nominati della terza settimana sono quindi Daniele Bossari e Carmen Di Pietro.