Grande Fratello Vip, i nominati della sesta puntata

Anche questa settimana il pubblico è stato chiamato a votare per i propri preferiti, in un televoto flash: la posizione all’interno della classifica di gradimento, ancora una volta, si è rivelata cruciale per le nomination.



I primi cinque concorrenti sono: Daniele Bossari (Capitano della settimana, che ha precedentemente scelto di tenere l’immunità per sé), Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio, Lorenzo Flaherty e Ignazio Moser che si sono sono aggiudicati l’immunità, lasciando ai compagni l’arduo compito di scegliere tra i restanti VIP, ossia: Aida Yespica, Cecilia Rodriguez, Ivana Mrazova, Jeremias Rodriguez, Luca Onestini e Veronica Angeloni.



Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clary, i tre nuovi concorrenti, per questa prima settimana non voteranno, ma non potranno nemmeno essere votati.



Il Capitano ha avuto la possibilità di scegliere tre vip, obbligandoli ad una nomination palese: Giulia De Lellis, Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez sono stati costretti ad un confronto faccia a faccia.



Con tre voti ciascuno, i nominati della terza settimana sono quindi Jeremias Rodriguez e Veronica Angeloni.