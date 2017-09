13 settembre 2017 12:11 Grande Fratello Vip, i fratelli Rodriguez sono i primi a spogliarsi... per la doccia Cecilia e Jeremias inaugurano il rito serale. Intanto la prima cena nella Stazione finisce con il sugo bruciato

I Fratelli Rodriguez inaugurano la doccia della Casa del "Grande Fratello Vip 2017". Cecilia e Jeremias infatti sono i primi ospiti vip a "spogliarsi" e mettersi in mostra per il rito seralE. La sorellina di Belen sfoggia curve davvero mozzafiato. Non è da meno il fratello... Intanto Predolin va subito ad assicurarsi della temperatura dell'acqua. Sono le 20.45 e nella Casa tutto va bene...

Dopo la partenza col botto della prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, nella Casa e nella Stazione gli ospiti cominciano a interagire tra loro e a convivere. Momenti clou la preparazione della cena, con tanto di sugo... quasi bruciato. La cucina è un luogo molto speciale per Cristiano Malgioglio, che è sempre presente quando si tratta di preparare i pasti per tutti gli inquilini. Gli Stazionati si godono in armonia la prima cena cucinata da loro. Il menù? Pasta al sugo e fagioli, ovviamente cucinati da Cristiano! "Non mi avete fatto neanche i complimenti!" lamenta Malgioglio, che viene subito accontentato da un applauso di gruppo. Dopo cena, in Stazione è tempo di pulizie e...biliardino! Gianluca si offre subito di aiutare Ivana in cucina, mentre Giulia gioca con i ragazzi.

Grande Fratello Vip 2017, la prima doccia dei Rodriguez Da video 1 di 29 Da video 2 di 29 Da video 3 di 29 Da video 4 di 29 Da video 5 di 29 Da video 6 di 29 Da video 7 di 29 Da video 8 di 29 Da video 9 di 29 Da video 10 di 29 Da video 11 di 29 Da video 12 di 29 Da video 13 di 29 Da video 14 di 29 Da video 15 di 29 Da video 16 di 29 Da video 17 di 29 Da video 18 di 29 Da video 19 di 29 Da video 20 di 29 Da video 21 di 29 Da video 22 di 29 Da video 23 di 29 Da video 24 di 29 Da video 25 di 29 Da video 26 di 29 Da video 27 di 29 Da video 28 di 29 Da video 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci